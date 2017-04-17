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Posted 17 апреля 2017, 13:10

Published 17 апреля 2017, 13:10

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ремонт остановки городской электрички закончили в Ростове

17 апреля 2017, 13:10
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Новости Ростова
Реконструкцию остановки городской электрички в пункте 1337-й километр завершили в Ростове-на-Дону, эти сведения размещены на сайте СКЖД.

"За полгода, прошедшие с момента начала работ, на платформе самого востребованного в Ростове остановочного пункта установили освещение, лавочки и навесы для комфорта ожидающих транспорт, а также щиты для защиты от шума", - сказано в публикации.

Кроме того, платформу адаптировали для инвалидов, для этого на остановке установили пандусы и положили тактильную плитку.

Отмечается, что на ремонт остановки, на которой в часы пик собирается до 150 человек, потратили 50 миллионов рублей.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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