Ремонт остановки городской электрички закончили в Ростове

Posted 17 апреля 2017, 13:10
Published 17 апреля 2017, 13:10
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"За полгода, прошедшие с момента начала работ, на платформе самого востребованного в Ростове остановочного пункта установили освещение, лавочки и навесы для комфорта ожидающих транспорт, а также щиты для защиты от шума", - сказано в публикации.
Кроме того, платформу адаптировали для инвалидов, для этого на остановке установили пандусы и положили тактильную плитку.
Отмечается, что на ремонт остановки, на которой в часы пик собирается до 150 человек, потратили 50 миллионов рублей.
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