Средняя сумма кредита в Ростовской области выросла на 6,7%

Лидерами по росту средней суммы потребительского займа стала Пензенская область, где за два месяца средний размер кредита вырос на 38,%, Белгородская область с показателем 30,5% и Самарская область, продемонстрировавшая рост в 28,6%. В целом по России сумма потребкредита выросла на 23,6%.