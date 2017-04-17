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Posted 17 апреля 2017, 11:04

Published 17 апреля 2017, 11:04

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Средняя сумма кредита в Ростовской области выросла на 6,7%

17 апреля 2017, 11:04
В Ростовской области средняя сумма кредита, выдаваемого банками на потребительские нужды, превысила по итогам февраля 129 тысяч рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С начала года средняя сумма потребкредита в регионе выросла на 6,7%. По этому показателю Ростовская область заняла 28 место в РФ.

Лидерами по росту средней суммы потребительского займа стала Пензенская область, где за два месяца средний размер кредита вырос на 38,%, Белгородская область с показателем 30,5% и Самарская область, продемонстрировавшая рост в 28,6%. В целом по России сумма потребкредита выросла на 23,6%.

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#Экономика#Новости
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