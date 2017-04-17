Средняя сумма кредита в Ростовской области выросла на 6,7%

Posted 17 апреля 2017, 11:04
Published 17 апреля 2017, 11:04
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
С начала года средняя сумма потребкредита в регионе выросла на 6,7%. По этому показателю Ростовская область заняла 28 место в РФ.
Лидерами по росту средней суммы потребительского займа стала Пензенская область, где за два месяца средний размер кредита вырос на 38,%, Белгородская область с показателем 30,5% и Самарская область, продемонстрировавшая рост в 28,6%. В целом по России сумма потребкредита выросла на 23,6%.
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