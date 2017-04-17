rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В 2017 году в Ростове снизилась смертность от онкозаболеваний

17 апреля 2017, 09:26
В Ростове-на-Дону за первые три месяца 2017 года снизился показатель смертности от онкозаболеваний по сравнению с таким же периодом 2016 года на 12,5%, сообщает горадминистрация.

"За этот же период в городе более чем на 7% увеличился уровень выявляемости рака", - сказано в сообщении.

Уточняется, что у 13 горожан были зафиксированы злокачественные новообразования через полгода после прохождения диспансеризации.

В прошедшем году по итогам диспансеризации было выявлено свыше 94 тысячи случаев различных заболеваний.

Всего в 2016 году смертность трудоспособного населения уменьшилась на 4,3%. В прошлом году на 15% выросла заболеваемость острым инфарктом миокарда. Однако смертность от этой болезни уменьшилась на 9,3%.

р1

#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Общество
Подпишитесь
Военком Ростовской области Егоров опроверг начало второй волны частичной мобилизации
Сегодня, 00:35
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00