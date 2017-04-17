В 2017 году в Ростове снизилась смертность от онкозаболеваний

"За этот же период в городе более чем на 7% увеличился уровень выявляемости рака", - сказано в сообщении.
Уточняется, что у 13 горожан были зафиксированы злокачественные новообразования через полгода после прохождения диспансеризации.
В прошедшем году по итогам диспансеризации было выявлено свыше 94 тысячи случаев различных заболеваний.
Всего в 2016 году смертность трудоспособного населения уменьшилась на 4,3%. В прошлом году на 15% выросла заболеваемость острым инфарктом миокарда. Однако смертность от этой болезни уменьшилась на 9,3%.
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