На видео попало задержание банды угонщиков элитных авто под Ростовом

В ролике видно, что в темное время суток к джипу подбегут силовики и начинают выбивать боковое стекло авто, так как машина закрыта. В результате сотрудники открывают двери и вытаскивают на землю мужчин.
После этого лица подозреваемых показываются на камеру. На момент вторника 14.00 мск запись посмотрели почти тысячу раз.
Ранее от областного УМВД РФ появились сведения, что были задержаны трое мужчин, которые пытались угнать Toyota Land Cruiser. Установили их причастность еще к 7 угонам элитных авто. Сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.
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