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Posted 18 апреля 2017, 09:38

Published 18 апреля 2017, 09:38

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Объединение двух транспортных систем сэкономит бюджет – эксперт

18 апреля 2017, 09:38
Объединение двух российских транспортных систем – Глонасс и "Платон" – поможет сэкономить бюджетные средства, эти сведения опубликовало РИА "Новости".

"С технической точки зрения это не вызовет особых трудностей, обе системы охватывают основные сегменты российского авторынка и принадлежат государству", - сказано в публикации.

Отмечается, что интеграция позволит создать на базе "Платона", имеющей опробованную платформу, экосистему сервиса для всей российской транспортной сферы.

Напомним, система "Платон" взимает деньги с грузового транспорта грузоподъемностью более 12 тонн, Глонасс является обязательной системой спутниковой навигации для всех автомобилей, эксплуатируемых на территории РФ.

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#Экономика#Новости
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