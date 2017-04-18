Объединение двух транспортных систем сэкономит бюджет – эксперт

Posted 18 апреля 2017, 09:38
Published 18 апреля 2017, 09:38
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"С технической точки зрения это не вызовет особых трудностей, обе системы охватывают основные сегменты российского авторынка и принадлежат государству", - сказано в публикации.
Отмечается, что интеграция позволит создать на базе "Платона", имеющей опробованную платформу, экосистему сервиса для всей российской транспортной сферы.
Напомним, система "Платон" взимает деньги с грузового транспорта грузоподъемностью более 12 тонн, Глонасс является обязательной системой спутниковой навигации для всех автомобилей, эксплуатируемых на территории РФ.
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