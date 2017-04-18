В столкновении четырех авто под Ростовом погиб человек

В Интернете опубликовали ролик, в котором показано место столкновения четырех машин, в результате ДТП погиб человек, запись опубликовали в Youtube.

"Инцидент случился в понедельник на Щепкинской трассе. Погиб один человек", - сказано в сообщении. В ролике видны разбитые машины. На момент 12.15 мск его посмотрели более пяти тысяч раз. По данным местных СМИ, водитель "ВАЗ" выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Accent и "КамАЗом". Далее у первого авто вылетел мотор и попал в Opel Astra. Уточняется, что один человек погиб и один получил ранения. р1 Материалы по теме Пенсионер на тракторе столкнул легковушку с "КамАЗом" на Дону