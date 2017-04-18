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Posted 18 апреля 2017, 09:20

Published 18 апреля 2017, 09:20

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

В столкновении четырех авто под Ростовом погиб человек

18 апреля 2017, 09:20
В Интернете опубликовали ролик, в котором показано место столкновения четырех машин, в результате ДТП погиб человек, запись опубликовали в Youtube.

"Инцидент случился в понедельник на Щепкинской трассе. Погиб один человек", - сказано в сообщении.

В ролике видны разбитые машины. На момент 12.15 мск его посмотрели более пяти тысяч раз.

По данным местных СМИ, водитель "ВАЗ" выехал на встречку и столкнулся с Hyundai Accent и "КамАЗом". Далее у первого авто вылетел мотор и попал в Opel Astra.

Уточняется, что один человек погиб и один получил ранения.

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