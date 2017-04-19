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Posted 19 апреля 2017, 07:25

Published 19 апреля 2017, 07:25

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Число пьющих студентов сократилось вдвое, а курильщиков втрое на Юге РФ

19 апреля 2017, 07:25
Согласно данным проведенного в 2016 году социологического опроса, число употребляющих алкоголь студентов сократилось за 10 лет на Юге России вдвое, а курильщиков втрое, рассказал доктор социологических наук, профессор ЮФУ Виктор Филоненко.

"За последние 10 лет число студентов, регулярно употребляющих спиртные напитки, хотя и снизилось в два раза, но процент их все же достаточно высок – 17,7%. Регулярно – это ежедневно, у нас была такая графа: ежедневно", – сообщил он. Процент курильщиков при этом, по словам спикера, упал в 3 раза – с 17,2% в 2006 году до 6,8% в 2016 году.

По результатам опроса, стало больше студентов из малых городов и удвоился процент студентов, живущих в собственной квартире, добавил спикер. В опросе приняли участие 4387 студентов из 23 вузов страны.

#Политика#Новости
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