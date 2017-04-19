Число пьющих студентов сократилось вдвое, а курильщиков втрое на Юге РФ

"За последние 10 лет число студентов, регулярно употребляющих спиртные напитки, хотя и снизилось в два раза, но процент их все же достаточно высок – 17,7%. Регулярно – это ежедневно, у нас была такая графа: ежедневно", – сообщил он. Процент курильщиков при этом, по словам спикера, упал в 3 раза – с 17,2% в 2006 году до 6,8% в 2016 году.