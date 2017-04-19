Преподаватель из Великобритании собрал коллекцию машин советского автопрома

Сам коллекционер признается, что первый свой автомобиль купил в 91 году, это был экспортный ВАЗ-2107. Его отец за свою жизнь сменил три машины марки "Жигули". "Семерка" Эда Хьюджеса прошла более 300 тысяч километров, при этом двигатель автомобиля ни разу не потребовал капремонта.