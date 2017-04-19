Преподаватель из Великобритании собрал коллекцию машин советского автопрома

Советские машины учитель труда собирает половину своей жизни — 22 года. В настоящее время в его коллекции имеется пять раритетных "Жигулей", "Москвич", "Запорожец" и Таврия. Кроме того, коллекцию дополнили четыре автомобиля из ГДР - "Вартбурги" и "Трабант".
Большая часть экспонатов достались коллекционеру либо бесплатно, либо очень маленькие деньги. Он реставрировал и ремонтировал автомобили самостоятельно.
Сам коллекционер признается, что первый свой автомобиль купил в 91 году, это был экспортный ВАЗ-2107. Его отец за свою жизнь сменил три машины марки "Жигули". "Семерка" Эда Хьюджеса прошла более 300 тысяч километров, при этом двигатель автомобиля ни разу не потребовал капремонта.
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