Россия строит общество эгоистичных негодяев – ростовский митрополит

Posted 19 апреля 2017, 12:22
Published 19 апреля 2017, 12:22
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
"Мне иногда кажется, что мы создаем общество сытых негодяев, когда люди безнравственные, не желающие ничего делать для других, живущие эгоистично, пытаются владеть благами общества, которые создают другие люди", — говорит он.
Митрополит считает, что владение благами само по себе не облагораживает людей. Глава донской митрополии всерьез обеспокоен эмоциональным состоянием российского общества, полагая, что души людей не спокойны.