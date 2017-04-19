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Posted 19 апреля 2017, 12:22

Published 19 апреля 2017, 12:22

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Россия строит общество эгоистичных негодяев – ростовский митрополит

19 апреля 2017, 12:22
Глава донской епархии считает, что Россия продолжает строить общество эгоистичных негодяев, неспособных к бескорыстным поступкам, сообщил во время встречи с журналистами митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

"Мне иногда кажется, что мы создаем общество сытых негодяев, когда люди безнравственные, не желающие ничего делать для других, живущие эгоистично, пытаются владеть благами общества, которые создают другие люди", — говорит он.

Митрополит считает, что владение благами само по себе не облагораживает людей. Глава донской митрополии всерьез обеспокоен эмоциональным состоянием российского общества, полагая, что души людей не спокойны.

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