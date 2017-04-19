Ростовская епархия выступила за запрет абортов за госсчет

"Инициатива, на мой взгляд, хорошая. В России нужно максимально сузить число абортов и вывести их из системы, которая за счет налоговых поступлений граждан оплачивает детоубийство. Я, например, не хочу, чтобы на мои налоги убивали детей", - говорит митрополит.