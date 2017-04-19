Ростовская епархия выступила за запрет абортов за госсчет

"Инициатива, на мой взгляд, хорошая. В России нужно максимально сузить число абортов и вывести их из системы, которая за счет налоговых поступлений граждан оплачивает детоубийство. Я, например, не хочу, чтобы на мои налоги убивали детей", - говорит митрополит.
По его словам, это не должно касаться проведения абортов по медицинским показаниям, когда от изъятия плода зависит жизнь матери. В остальных случаях человек должен оплачивать процедуру за свой счет, полагает он.
Митрополит считает, что нужно менять отношение человека к абортам. "Люди должны понимать, что это детоубийство, что этим уничтожается нация, наш народ", - утверждает он.