Ростовский митрополит считает незаконным решение суда по Атаманскому дворцу

"Я бы не хотел оценивать деятельность арбитражных судов, но у меня есть сомнения в объективности и непредвзятости этих решений. Мы говорим об исторической справедливости — если там был храм, то его надо восстановить. Мы действуем в правовом поле, и у нас достаточно аргументов, чтобы рассмотреть этот вопрос в другой инстанции", - говорит он.