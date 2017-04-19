Ростовский митрополит считает незаконным решение суда по Атаманскому дворцу

Атаманский дворец, принадлежащий Старочеркасскому историко-архитектурному музею, еще в сентябре 2015 года по решению регионального минимущества передали РПЦ. С этим не согласилось руководство музея и подало иск в суд с требованиям признать передачу здания незаконной. Суд исковое заявление удовлетворил. Донская епархия трижды безрезультатно пыталась оспорить решение суда.
"Я бы не хотел оценивать деятельность арбитражных судов, но у меня есть сомнения в объективности и непредвзятости этих решений. Мы говорим об исторической справедливости — если там был храм, то его надо восстановить. Мы действуем в правовом поле, и у нас достаточно аргументов, чтобы рассмотреть этот вопрос в другой инстанции", - говорит он.
По словам митрополита, историко-архитектурный музей может сохранить свои экспонаты в прежнем здании даже после его передачи РПЦ. Богослужения в нем будут проводить время от времени на Пасху и на Рождество.