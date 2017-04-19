Сергей Катырин предложил сделать Дальний Восток туристическим центром

Представители ТПП, зарубежные партнеры, федеральные и региональные органы власти собрались на одной площадке 14 апреля, сообщает Vostokmedia.com. В ходе встречи Сергей Катырин отметил интерес к Дальнему Востоку со стороны инвесторов. По словам главы ТПП, уникальный природный заповедник и инфраструктура региона могут сделать его перспективной площадкой для развития туристической сферы.