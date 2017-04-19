Сергей Катырин предложил сделать Дальний Восток туристическим центром

Представители ТПП, зарубежные партнеры, федеральные и региональные органы власти собрались на одной площадке 14 апреля, сообщает Vostokmedia.com. В ходе встречи Сергей Катырин отметил интерес к Дальнему Востоку со стороны инвесторов. По словам главы ТПП, уникальный природный заповедник и инфраструктура региона могут сделать его перспективной площадкой для развития туристической сферы.
Участники встречи отметили Хабаровский край как передовую площадку России для взаимодействия инвесторов. Именно здесь были созданы две первые Территории опережающего развития (ТОР) и скоро будет открыта третья.
Край также стал лидером по количестве заявленных в режиме «свободного порта» инвестиций – 12 заявок на 80 миллиардов рублей. Сейчас идет обсуждение введения такого режима в Хабаровске и Советской Гавани.