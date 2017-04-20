Мороженое из жидкого азота изготовят в Ростове в Библионочь

"Кроме того, гости смогут посетить мастер-классы по росписи фаянса, созданию оригами и дизайну сумок из экологических материалов", - сказано в сообщении.
Параллельно будут работать всевозможные тематические выставки и конкурсы. Желающие смогут дешифровать текст литературного произведения, посетить выставку велосипедов и прокатиться с велоэкскурсией по городу, а также поучаствовать в квестах и в создании "Книги художников".
Отмечается, что в этом году Библионочь в Ростове пройдет 21 и 22 апреля.
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