Мороженое из жидкого азота изготовят в Ростове в Библионочь

Параллельно будут работать всевозможные тематические выставки и конкурсы. Желающие смогут дешифровать текст литературного произведения, посетить выставку велосипедов и прокатиться с велоэкскурсией по городу, а также поучаствовать в квестах и в создании "Книги художников".