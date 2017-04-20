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Мороженое из жидкого азота изготовят в Ростове в Библионочь

20 апреля 2017, 13:42
Кулинарное шоу по изготовлению мороженого из жидкого азота пройдет в Ростове-на-Дону в Библионочь, сообщила горадминистрация.

"Кроме того, гости смогут посетить мастер-классы по росписи фаянса, созданию оригами и дизайну сумок из экологических материалов", - сказано в сообщении.

Параллельно будут работать всевозможные тематические выставки и конкурсы. Желающие смогут дешифровать текст литературного произведения, посетить выставку велосипедов и прокатиться с велоэкскурсией по городу, а также поучаствовать в квестах и в создании "Книги художников".

Отмечается, что в этом году Библионочь в Ростове пройдет 21 и 22 апреля.

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#Новости#Новости Ростова#Татьяна Уляшова#Общество
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