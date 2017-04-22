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Posted 22 апреля 2017, 14:54

Published 22 апреля 2017, 14:54

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Самец капибары прилетит из Новосибирска в зоопарк Ростова

22 апреля 2017, 14:54
Самец-капибара прилетит в зоопарк Ростова-на-Дону из Новосибирска для продолжения рода, сообщается в группе южного зверинца "ВКонтакте".

"Животное прилетит по договору обмена между двумя зоопарками", - сказано в сообщении.

В зоопарке недавно умер детеныш капибары, который с рождения отличался слабым здоровьем. У маленького самца были проблемы со зрением и с суставами, также отставал он и в общем развитии. Проводимые ветеринарами лечебные процедуры не смогли сохранить ему жизнь. Отмечается, что два других детеныша из этого помета здоровы и чувствуют себя хорошо.

Капибары питаются растительной пищей и являются самым крупным современным грызуном в мире, относятся к семейству водосвинковых.

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