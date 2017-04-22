Самец капибары прилетит из Новосибирска в зоопарк Ростова

В зоопарке недавно умер детеныш капибары, который с рождения отличался слабым здоровьем. У маленького самца были проблемы со зрением и с суставами, также отставал он и в общем развитии. Проводимые ветеринарами лечебные процедуры не смогли сохранить ему жизнь. Отмечается, что два других детеныша из этого помета здоровы и чувствуют себя хорошо.