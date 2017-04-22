Самыми популярными автомобильным цветами стали белый, черный и серый

"В прошлом году примерно 78% машин были окрашены в белый, черный и серый цвета. Они и стали самыми востребованными у покупателей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что белый цвет кузова выбрали 29% покупателей, черный - 19%, серый - 12%.
По мнению специалистов, популярность серого оттенка за год уменьшилась на 7%.
На четвертом месте по популярности идет синий цвет, его выбрали 10% покупателей. На пятую и шестую позиции попали красный и коричневый цвета.
Наименее популярными стали зеленые, бежевые, золотые, оранжевые, желтые и фиолетовые тона.
р1