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Самыми популярными автомобильным цветами стали белый, черный и серый

22 апреля 2017, 09:58
Специалисты заявили, что в РФ и странах Европы самыми популярными цветами машин в 2016 году стали белый, черный и серый, сообщает портал "Актуальные новости".

"В прошлом году примерно 78% машин были окрашены в белый, черный и серый цвета. Они и стали самыми востребованными у покупателей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что белый цвет кузова выбрали 29% покупателей, черный - 19%, серый - 12%.

По мнению специалистов, популярность серого оттенка за год уменьшилась на 7%.

На четвертом месте по популярности идет синий цвет, его выбрали 10% покупателей. На пятую и шестую позиции попали красный и коричневый цвета.

Наименее популярными стали зеленые, бежевые, золотые, оранжевые, желтые и фиолетовые тона.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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