Дело завели на торгового представителя в Таганроге за аферу на 2 млн руб

Posted 23 апреля 2017, 14:42
Published 23 апреля 2017, 14:42
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
"По информации полиции, 36-летний фигурант подготовил фальшивые заявки о поставке товаров якобы от имени контрагентов. Далее он получил электроинструменты, но не передал их клиентам", - сказано в сообщении.
Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Дело завели по факту мошенничества. Теперь торговому представителю грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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