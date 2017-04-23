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Posted 23 апреля 2017, 14:42

Published 23 апреля 2017, 14:42

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Дело завели на торгового представителя в Таганроге за аферу на 2 млн руб

23 апреля 2017, 14:42
В Таганроге Ростовской области завели уголовное дело в отношении торгового представителя, которого заподозрили в мошенничестве на 2 миллиона рублей, сообщает в воскресенье региональное УМВД РФ.

"По информации полиции, 36-летний фигурант подготовил фальшивые заявки о поставке товаров якобы от имени контрагентов. Далее он получил электроинструменты, но не передал их клиентам", - сказано в сообщении.

Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Дело завели по факту мошенничества. Теперь торговому представителю грозит до 10 лет колонии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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