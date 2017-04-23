Секс на первом свидании положительно скажется на отношениях - ученые

Posted 23 апреля 2017, 07:21
Published 23 апреля 2017, 07:21
Modified 11 сентября 2022, 08:37
Updated 11 сентября 2022, 08:37
"Интимная близость на первом свидании поспособствует длительным отношениям в будущем. Было установлено, что 80% пар, которые занялись сексом на первом свидании, в дальнейшем сохраняют отношения надолго", - сказано в сообщении.
Специалисты выяснили, что 40% женщин готовы заняться сексом на первом свидании. Однако половина из них отказывает партнерам из-за моральных принципов. При этом согласны вступить в интимную близость свыше 80% мужчин.
Уточняется, что в 20% случаев половой акт на первом свидании становится причиной разрыва отношений. Это происходит из-за того, что один из партнеров в будущем будет считать поступок легкомысленным.
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