rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 апреля 2017, 07:21

Published 23 апреля 2017, 07:21

Modified 11 сентября 2022, 08:37

Updated 11 сентября 2022, 08:37

Секс на первом свидании положительно скажется на отношениях - ученые

23 апреля 2017, 07:21
Специалистам удалось выяснить, что интимная близость на первом свидании может принести пользу в отношениях пары, сообщает портал "Актуальные новости".

"Интимная близость на первом свидании поспособствует длительным отношениям в будущем. Было установлено, что 80% пар, которые занялись сексом на первом свидании, в дальнейшем сохраняют отношения надолго", - сказано в сообщении.

Специалисты выяснили, что 40% женщин готовы заняться сексом на первом свидании. Однако половина из них отказывает партнерам из-за моральных принципов. При этом согласны вступить в интимную близость свыше 80% мужчин.

Уточняется, что в 20% случаев половой акт на первом свидании становится причиной разрыва отношений. Это происходит из-за того, что один из партнеров в будущем будет считать поступок легкомысленным.

р1

Материалы по теме
Специалисты исследуют возможность секса в невесомости
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика