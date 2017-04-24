Народный фронт предложил изменить систему ямочного ремонта в Ростове

Posted 24 апреля 2017, 09:57
Published 24 апреля 2017, 09:57
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
В прошлом году ОНФ брал для исследования пробы дорожного покрытия в регионе, большинство из них не соответствовали госту.
"Мы латаем каждый год эти дырки, которые весной вместе со снегом сходят. Поэтому мы предлагаем увеличить площадь ямочного ремонта дорожного полотна с 5 квадратных метров до 100 с обязательным предварительным фрезерованием разрушенного слоя покрытия", — говорит Максимов.
Представитель ОНФ пояснил, что состояние дорог в регионе неудовлетворительное потому, что ямы, которые заделываются, должны прежде фрезероваться, то есть их края должны обрабатываться. Фрезеровка — самый затратный этап, поэтому его зачастую пропускают. "В итоге у нас получаются лепешки, которые продержатся максимум пару месяцев", — говорит Максимов.
Непорядочных подрядчиков, кладущих асфальт в лужи, активисты ОНФ предложили вносить в черные списки.