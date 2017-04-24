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Posted 24 апреля 2017, 09:57

Published 24 апреля 2017, 09:57

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Народный фронт предложил изменить систему ямочного ремонта в Ростове

24 апреля 2017, 09:57
Изменить систему ямочного ремонта дорог в городе Ростове-на-Дону и в Ростовской области хотят активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, сообщил на встрече с губернатором координатор проекта Андрей Максимов.

В прошлом году ОНФ брал для исследования пробы дорожного покрытия в регионе, большинство из них не соответствовали госту.

"Мы латаем каждый год эти дырки, которые весной вместе со снегом сходят. Поэтому мы предлагаем увеличить площадь ямочного ремонта дорожного полотна с 5 квадратных метров до 100 с обязательным предварительным фрезерованием разрушенного слоя покрытия", — говорит Максимов.

Представитель ОНФ пояснил, что состояние дорог в регионе неудовлетворительное потому, что ямы, которые заделываются, должны прежде фрезероваться, то есть их края должны обрабатываться. Фрезеровка — самый затратный этап, поэтому его зачастую пропускают. "В итоге у нас получаются лепешки, которые продержатся максимум пару месяцев", — говорит Максимов.

Непорядочных подрядчиков, кладущих асфальт в лужи, активисты ОНФ предложили вносить в черные списки.

#Общество#Новости
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