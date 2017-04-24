Народный фронт предложил изменить систему ямочного ремонта в Ростове

Представитель ОНФ пояснил, что состояние дорог в регионе неудовлетворительное потому, что ямы, которые заделываются, должны прежде фрезероваться, то есть их края должны обрабатываться. Фрезеровка — самый затратный этап, поэтому его зачастую пропускают. "В итоге у нас получаются лепешки, которые продержатся максимум пару месяцев", — говорит Максимов.