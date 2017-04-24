Наставник "Спартака" взял на себя ответственность за поражение с "Ростовом"

По словам Карреры, он не смог передать мотивацию игрокам и не сумел донести до ребят, что чемпионат еще продолжается и еще рано расслабляться. В Ростове-на-Дону наставник "Спартака" ожидал встретить сильного соперника, и его подопечным не хватило чего-то, что было у желто-синих, для победы. "Не получилось ничего из того, что мы пробовали на тренировках", - подчеркнул Массимо Каррера.