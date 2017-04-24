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Наставник "Спартака" взял на себя ответственность за поражение с "Ростовом"

24 апреля 2017, 11:50
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что несет ответственность за проигрыш в матче с "Ростовом", видеоинтервью наставника московской команды имеется на сайте клуба.

По словам Карреры, он не смог передать мотивацию игрокам и не сумел донести до ребят, что чемпионат еще продолжается и еще рано расслабляться. В Ростове-на-Дону наставник "Спартака" ожидал встретить сильного соперника, и его подопечным не хватило чего-то, что было у желто-синих, для победы. "Не получилось ничего из того, что мы пробовали на тренировках", - подчеркнул Массимо Каррера.

Напомним, что в субботу ФК "Ростов" обыграл лидера турнирной таблицы Премьер-лиги "Спартак" с разгромным счетом 3:0.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт#Видео
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