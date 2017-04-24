Скинуться на залог для предпринимателей-мошенников предложил Титов

"Мера пресечения в виде ареста может заменяться другими мерами пресечения, в том числе залогом. К сожалению, все меньшее число предпринимателей в РФ богаты. Многие из них даже не рассматривают возможность внесения залога. Мы создадим систему единого общественного сбора средств для предпринимателей, которые сами не могут внести залог", — рассказывает он.
Титов также намерен выступить с предложением по изменению статьи уголовного кодекса о мошенничестве. Год, проведенный предпринимателями в СИЗО, он предлагает засчитывать как за два колонии, а продлевать меру пресечения позволять только суду следующей инстанции. По мнению Титова, судьями должны становиться бывшие адвокаты или прокуроры.