Скинуться на залог для предпринимателей-мошенников предложил Титов

"Мера пресечения в виде ареста может заменяться другими мерами пресечения, в том числе залогом. К сожалению, все меньшее число предпринимателей в РФ богаты. Многие из них даже не рассматривают возможность внесения залога. Мы создадим систему единого общественного сбора средств для предпринимателей, которые сами не могут внести залог", — рассказывает он.