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Скинуться на залог для предпринимателей-мошенников предложил Титов

24 апреля 2017, 13:54
Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов предложил создать единый фонд для внесения залога за предпринимателей в СИЗО, сообщил в понедельник сам Титов.

"Мера пресечения в виде ареста может заменяться другими мерами пресечения, в том числе залогом. К сожалению, все меньшее число предпринимателей в РФ богаты. Многие из них даже не рассматривают возможность внесения залога. Мы создадим систему единого общественного сбора средств для предпринимателей, которые сами не могут внести залог", — рассказывает он.

Титов также намерен выступить с предложением по изменению статьи уголовного кодекса о мошенничестве. Год, проведенный предпринимателями в СИЗО, он предлагает засчитывать как за два колонии, а продлевать меру пресечения позволять только суду следующей инстанции. По мнению Титова, судьями должны становиться бывшие адвокаты или прокуроры.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика
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