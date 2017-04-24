Стройкомпания заявила о непричастности к сливу отходов в Ростове

"У нас построены чешские очистные сооружения в 2013 году, которые работают в хорошем режиме. Я лично неоднократно бывал на точке сброса – там абсолютно чистая вода. Мои сотрудники видели, как ночью неизвестные машины сливали отходы на этой территории", - говорит Алимов.