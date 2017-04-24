Стройкомпания заявила о непричастности к сливу отходов в Ростове

Posted 24 апреля 2017, 10:43
Published 24 апреля 2017, 10:43
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
В сети появилась видеозапись с кладбища, где видно, как продукты жизнедеятельности сливаются рядом с могилами. Видео вызвало бурное обсуждение в сети. В районе ЖК "Суворовский", где идет возведение многоквартирных домов, застройщиком является компания "ВКБ-Новостройки".
"У нас построены чешские очистные сооружения в 2013 году, которые работают в хорошем режиме. Я лично неоднократно бывал на точке сброса – там абсолютно чистая вода. Мои сотрудники видели, как ночью неизвестные машины сливали отходы на этой территории", - говорит Алимов.