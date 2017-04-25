Британский производитель анонсировал старт продаж MINI Cabrio на рынке РФ

Posted 25 апреля 2017, 09:58
Published 25 апреля 2017, 09:58
Modified 24 декабря 2024, 18:24
Updated 24 декабря 2024, 18:24
Так, по данным издания, в России новинка будет представлена только в модификации S, минимальная стоимость которой составит от 2,35 миллиона рублей. Приобрести MINI Cabrio российские покупатели смогут уже в мае.
Ранее в пресс появилась информация о том, что британский кабриолет получил автоматический механизм складного верха, причем полностью этот механизм срабатывает всего за 18 секунд. Поднимать и опускать крышу кабриолета можно на скорости до 30 километров в час.
В модификации S машина укомплектована двухлитровым турбированным двигателем мощностью 192 лошадиных сил, шестиступенчатой АКП. Кабриолет может разгоняться до сотни всего за 7,1 секунды и развивать скорость до 226 километров в час.
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