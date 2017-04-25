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Posted 25 апреля 2017, 09:58

Published 25 апреля 2017, 09:58

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Британский производитель анонсировал старт продаж MINI Cabrio на рынке РФ

25 апреля 2017, 09:58
Британский автопроизводитель назвал стоимость нового MINI Cabrio для российского рынка, пишет интернет-издание uincar.ru.

Так, по данным издания, в России новинка будет представлена только в модификации S, минимальная стоимость которой составит от 2,35 миллиона рублей. Приобрести MINI Cabrio российские покупатели смогут уже в мае.

Ранее в пресс появилась информация о том, что британский кабриолет получил автоматический механизм складного верха, причем полностью этот механизм срабатывает всего за 18 секунд. Поднимать и опускать крышу кабриолета можно на скорости до 30 километров в час.

В модификации S машина укомплектована двухлитровым турбированным двигателем мощностью 192 лошадиных сил, шестиступенчатой АКП. Кабриолет может разгоняться до сотни всего за 7,1 секунды и развивать скорость до 226 километров в час.

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#Технологии#Новости
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