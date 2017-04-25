Названы самые распространенные онкозаболевания в ЮФО

"Среди женщин самыми распространенными являются рак молочной железы, кожи и меланома, на третьем месте - рак тела матки. Среди мужчин - злокачественные опухоли трахеи и легкого, предстательной железы, кожи и меланома", - сообщила Мысник. Она отмечает, что на распространенность заболеваний кожи влияет повышенная инсоляция, которая характерна для юга.
"В зоне риска находятся люди, которые работают на химических производствах. Любое хроническое заболевание может перейти в онкопроцесс", - сказал главный онколог Южного федерального округа Олег Кит. Также он сообщил, что существуют различные формы наследственных мутаций, которые вне зависимости от образа жизни приведут к злокачественным опухолям.
Онколог призывает своевременно обращаться к специалистам и напоминает, что чем раньше больной обратиться к врачу, тем больше шансов на выздоровление.