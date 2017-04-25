Названы самые распространенные онкозаболевания в ЮФО

"В зоне риска находятся люди, которые работают на химических производствах. Любое хроническое заболевание может перейти в онкопроцесс", - сказал главный онколог Южного федерального округа Олег Кит. Также он сообщил, что существуют различные формы наследственных мутаций, которые вне зависимости от образа жизни приведут к злокачественным опухолям.