rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2017, 12:52

Published 26 апреля 2017, 12:52

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Дело о контрафактном мороженом рассмотрят в Ростовской области

26 апреля 2017, 12:52
Дело о контрафактном мороженом, возбужденное по инициативе представителей Таганрогской таможни, рассмотрят в Ростовской области, сообщило ЮТУ.

"Большую партию мороженого с товарным знаком "Хочу!" таможенники задержали в конце прошлого года", - сказано в сообщении.

Запросы сотрудников таможни помогли выяснить, что владелец торговой марки "Росмарка" с фирмой, подавшей декларацию на мороженое, договоров не заключал и своего согласия на реализацию своей продукции не давал.

Уточняется, что по факту завели 10 дел за незаконное использование товарного знака.

р3

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика