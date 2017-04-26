Дело о контрафактном мороженом рассмотрят в Ростовской области

Posted 26 апреля 2017, 12:52
Published 26 апреля 2017, 12:52
Modified 1 октября, 15:33
Updated 1 октября, 15:33
"Большую партию мороженого с товарным знаком "Хочу!" таможенники задержали в конце прошлого года", - сказано в сообщении.
Запросы сотрудников таможни помогли выяснить, что владелец торговой марки "Росмарка" с фирмой, подавшей декларацию на мороженое, договоров не заключал и своего согласия на реализацию своей продукции не давал.
Уточняется, что по факту завели 10 дел за незаконное использование товарного знака.
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