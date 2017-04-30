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Posted 30 апреля 2017, 08:19

Published 30 апреля 2017, 08:19

Modified 11 сентября 2022, 16:28

Updated 11 сентября 2022, 16:28

WikiLeaks "слил" очередную часть пакета документов ЦРУ

30 апреля 2017, 08:19
Интернет-сайт WikiLeaks снова опубликовал очередную серию секретных документов Vault 7, которые принадлежат Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, передает РИА "Новости".

По данным разработчиков WikiLeaks, в обнародованных документах содержится код для проекта ЦРУ, носящего название Scribbles. Это система, которая встраивается в объекты, предназначенные для наблюдения за действиями пользователей в документах, которые впоследствии могут быть украдены иностранными агентами ЦРУ. Предполагается, что Scribbles мог использоваться для обработки документов, которые были созданы в Microsoft Office.

"Опубликованная WikiLeaks серия документов датирован 1 марта 2016 года, а засекречен был до 2066 года", - сообщают СМИ.

Несколькими неделями ранее WikiLeaks обнародовал еще один пакет секретных документов ЦРУ, заявив, что это была самая крупная утечка информации в истории ведомства.

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