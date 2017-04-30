WikiLeaks "слил" очередную часть пакета документов ЦРУ

Posted 30 апреля 2017, 08:19
Published 30 апреля 2017, 08:19
Modified 11 сентября 2022, 16:28
Updated 11 сентября 2022, 16:28
По данным разработчиков WikiLeaks, в обнародованных документах содержится код для проекта ЦРУ, носящего название Scribbles. Это система, которая встраивается в объекты, предназначенные для наблюдения за действиями пользователей в документах, которые впоследствии могут быть украдены иностранными агентами ЦРУ. Предполагается, что Scribbles мог использоваться для обработки документов, которые были созданы в Microsoft Office.
"Опубликованная WikiLeaks серия документов датирован 1 марта 2016 года, а засекречен был до 2066 года", - сообщают СМИ.
Несколькими неделями ранее WikiLeaks обнародовал еще один пакет секретных документов ЦРУ, заявив, что это была самая крупная утечка информации в истории ведомства.
р2