Стивен Хокинг предрек гибель человечества от искусственного интеллекта

Posted 1 мая 2017, 06:28
Published 1 мая 2017, 06:28
Modified 11 сентября 2022, 08:38
Updated 11 сентября 2022, 08:38
"Развитие технологий не оставляет человечеству шанса, люди с каждым поколением все меньше приспособлены к борьбе за выживание", - сказано в публикации.
Отмечается, что у технического прогресса, как у любого явления, существуют 2 стороны, и, по мнению британского ученого, не факт, что события будут развиваться по оптимистическому прогнозу. При самом худшем варианте развития человечество попросту исчезнет с лица Земли.
Однако, как подчеркнул Хокинг во время видеоконференции в Пекине, он вовсе не настаивает именно на таком сценарии будущего человечества.
р3