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Posted 1 мая 2017, 06:28

Published 1 мая 2017, 06:28

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Стивен Хокинг предрек гибель человечества от искусственного интеллекта

1 мая 2017, 06:28
Известный своими неоднозначными высказываниями ученый из Великобритании Стивен Хокинг предрек человечеству гибель от искусственного интеллекта, эти сведения опубликовало ТАСС.

"Развитие технологий не оставляет человечеству шанса, люди с каждым поколением все меньше приспособлены к борьбе за выживание", - сказано в публикации.

Отмечается, что у технического прогресса, как у любого явления, существуют 2 стороны, и, по мнению британского ученого, не факт, что события будут развиваться по оптимистическому прогнозу. При самом худшем варианте развития человечество попросту исчезнет с лица Земли.

Однако, как подчеркнул Хокинг во время видеоконференции в Пекине, он вовсе не настаивает именно на таком сценарии будущего человечества.

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