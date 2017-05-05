Натуральное возмещение по ОСАГО: как это будет

Автовладельцу необходимо будет выбрать станцию технического обслуживания (СТО) из числа тех, с которыми у страховщика заключен договор. При этом выбрать СТО можно как при покупке полиса, так и на этапе урегулирования убытка. Со списком СТО с указанием адресов их места нахождения, перечнем марок и годов выпуска обслуживаемых транспортных средств, а также примерных сроков проведения ремонта можно будет ознакомиться на официальном сайте страховой компании. При этом этот перечень будет постоянно актуализироваться.