Натуральное возмещение по ОСАГО: как это будет

Автовладельцу необходимо будет выбрать станцию технического обслуживания (СТО) из числа тех, с которыми у страховщика заключен договор. При этом выбрать СТО можно как при покупке полиса, так и на этапе урегулирования убытка. Со списком СТО с указанием адресов их места нахождения, перечнем марок и годов выпуска обслуживаемых транспортных средств, а также примерных сроков проведения ремонта можно будет ознакомиться на официальном сайте страховой компании. При этом этот перечень будет постоянно актуализироваться.
Важно знать, что при восстановительном ремонте в отличие от денежной выплаты не учитывается износ деталей и агрегатов, а также не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих частей (если это не предусмотрено соглашением страховой компании и потерпевшего).
Для ремонта поврежденного автомобиля на СТО, с которой у страховщика не заключен договор, необходимо получить письменное согласие страховщика. В заявлении о страховом возмещении необходимо указать полное наименование выбранной СТО, адрес места нахождения и платежные реквизиты для возможности оплаты страховой компанией проведенного восстановительного ремонта.
Предоставленное потерпевшим транспортное средство на СТО должно быть отремонтировано в течение 30 рабочих дней. При этом СТО должна находиться в пределах 50 километров от места ДТП или места жительства потерпевшего, по выбору автовладельца.
Автомобили не старше двух лет должны направляться на СТО официального дилера, который осуществляет гарантийное обслуживание.
Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту поврежденного автомобиля составляет от полугода. На кузовные работы, связанные с покраской автомобиля, минимальный гарантийный срок составляет 12 месяцев.
Если в ДТП не больше двух участников, у всех водителей имеются действующие полисы ОСАГО, то потерпевшему необходимо подать заявление о страховом возмещении своему страховщику.
Однако в случаях причинения вреда жизни или здоровью участников ДТП заявление о страховом возмещении следует подавать в страховую компанию виновника аварии.
Заполненные извещения о наступлении страхового события должны быть переданы участниками ДТП в свои страховые компании (или их представителям в регионе РФ, на территории которого произошло ДТП) в течение пяти рабочих дней с момента аварии.
Срок рассмотрения заявления о страховом возмещении составляет 20 рабочих дней.
За несоблюдение сроков выдачи потерпевшему направления на ремонт предусматривается начисление неустойки в размере 1% от размера страхового возмещения за каждый день просрочки. За нарушение сроков осуществления ремонта страховщик наказывается неустойкой в размере 0,5% от размера страхового возмещения.
Страховая выплата в денежной форме производится в следующих случаях:
- смерть потерпевшего;
- причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (если в заявлении о страховом возмещении выбрана такая форма страхового возмещения);
- потерпевший является инвалидом и имеет автомобиль по медицинским показаниям;
- транспортное средство не подлежит восстановлению;
- стоимость восстановительного ремонта превышает 400 тысяч рублей (50 тысяч рублей для случаев оформления ДТП по европротоколу) и потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт на СТО;
- все участники ДТП признаны ответственными за причиненный вред ("обоюдка") и потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт на СТО;
- в результате ДТП вред причинен только имуществу, не являющемуся транспортным средством;
- потерпевший отказывается от ремонта на СТО, если она не соответствует требованиям к организации восстановительного ремонта;
- страховая компания не предоставляет потерпевшему возможность проведения восстановительного ремонта на СТО, указанной при заключении договора ОСАГО;
- наличие письменного соглашения между страховщиком и потерпевшим.
Если страхователь считает, что страховая организация нарушает его права, он может направить жалобу в Банк России или обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА).