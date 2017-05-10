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Posted 10 мая 2017, 09:51

Published 10 мая 2017, 09:51

Modified 11 сентября 2022, 08:38

Updated 11 сентября 2022, 08:38

Лучшее авто с пробегом за 100 тыс выбрали российские эксперты

10 мая 2017, 09:51
Лучший автомобиль с пробегом стоимостью до 100 тысяч рублей выбрали эксперты России, эти сведения опубликовал портал "Автоновости дня".

"При выборе учитывался только один фактор – способность доставить своего владельца в пункт назначения", - сказано в сообщении.

По итогам отбора самым оптимальным вариантом среди подержанных иномарок признали Nissan Almera N15. За небольшую цену авто отвечает всем главным требованиям к машине данной категории – надежность, простота и невысокая цена.

Отмечается, что данная модель выпускалась в период с 1995 по 2000 год.

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