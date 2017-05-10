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Posted 10 мая 2017, 07:50

Published 10 мая 2017, 07:50

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

С начала года кинологи южных таможен изъяли 1,3 тыс боеприпасов

10 мая 2017, 07:50
За первый квартал текущего года кинологи таможен российского Юга изъяли более 1,3 тысячи единиц боеприпасов, сообщило ЮТУ.

"Кроме того, за указанный период на пропускных пунктах южных регионов пресекли транспортировку 6,3 килограмма наркотиков, 140,4 килограмма насвая, свыше 40 тысяч единиц пиротехники, порядка 900 граммов пороха, а также 1,45 тысячи блоков сигарет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по результативности применения собак лучшими стали ростовские таможенники. Кинологи из Ростовской таможни участвовали в 130 случаях обнаружения запрещенных веществ, что в 2 раза больше, чем на Сочинской таможне и почти в 3 раза больше, чем на Краснодарской.

Отмечается, что на пропускных пунктах собак используют не только при досмотре грузов, но и в оперативно-розыскных мероприятиях, а также в совместных операциях с другими силовыми структурами.

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