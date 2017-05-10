С начала года кинологи южных таможен изъяли 1,3 тыс боеприпасов

Posted 10 мая 2017, 07:50
Published 10 мая 2017, 07:50
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
"Кроме того, за указанный период на пропускных пунктах южных регионов пресекли транспортировку 6,3 килограмма наркотиков, 140,4 килограмма насвая, свыше 40 тысяч единиц пиротехники, порядка 900 граммов пороха, а также 1,45 тысячи блоков сигарет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по результативности применения собак лучшими стали ростовские таможенники. Кинологи из Ростовской таможни участвовали в 130 случаях обнаружения запрещенных веществ, что в 2 раза больше, чем на Сочинской таможне и почти в 3 раза больше, чем на Краснодарской.
Отмечается, что на пропускных пунктах собак используют не только при досмотре грузов, но и в оперативно-розыскных мероприятиях, а также в совместных операциях с другими силовыми структурами.
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