С начала года кинологи южных таможен изъяли 1,3 тыс боеприпасов

Отмечается, что по результативности применения собак лучшими стали ростовские таможенники. Кинологи из Ростовской таможни участвовали в 130 случаях обнаружения запрещенных веществ, что в 2 раза больше, чем на Сочинской таможне и почти в 3 раза больше, чем на Краснодарской.