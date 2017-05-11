На ремонт здания для пресс-центра в Ростове выделили 19,5 млн

Posted 11 мая 2017, 09:15
Published 11 мая 2017, 09:15
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"На указанные средства подрядчик обеспечит проведение капитального ремонта серверной в здании правления Волжско-Донского банка постройки 1910 года на Большой Садовой", - указано в документах закупки.
Отмечается, что гарантия на выполненные работы должна быть не менее 5 лет. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 22 мая, подрядчика выберут 25 мая.
Напомним, на создание пресс-центра в Ростове уже направили более 47 миллионов рублей.
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