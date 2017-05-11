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Posted 11 мая 2017, 09:15

Published 11 мая 2017, 09:15

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

На ремонт здания для пресс-центра в Ростове выделили 19,5 млн

11 мая 2017, 09:15
На ремонт строения, в котором будет располагаться пресс-центр, администрация Ростова-на-Дону выделила 19,5 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

"На указанные средства подрядчик обеспечит проведение капитального ремонта серверной в здании правления Волжско-Донского банка постройки 1910 года на Большой Садовой", - указано в документах закупки.

Отмечается, что гарантия на выполненные работы должна быть не менее 5 лет. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 22 мая, подрядчика выберут 25 мая.

Напомним, на создание пресс-центра в Ростове уже направили более 47 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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