У семьи, похитившей ребенка под Ростовом, изъяли четверых детей

Posted 11 мая 2017, 09:21
Published 11 мая 2017, 09:21
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Дети изъяты из семьи и осмотрены медспециалистами. Пока их дальнейшая судьба не определена", - сказано в сообщении.
Было установлено, что семья воспитывала пятерых детей, четверо из которых являлись приемными. Один из них в возрасте четыре года пропал. В результате завели дело по факту убийства. Подозреваемыми стали опекуны.
Кроме того, фигурантами уголовного дела по факту халатности стали работники органов опеки, отдавшие детей в семью.
Напомним, мужчина и женщина в Морозовске украли трехлетнего мальчика. Сейчас подозреваемые арестованы.
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