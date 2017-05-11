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Posted 11 мая 2017, 09:21

Published 11 мая 2017, 09:21

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

У семьи, похитившей ребенка под Ростовом, изъяли четверых детей

11 мая 2017, 09:21
В Волгоградской области у семьи, которая похитила ребенка под Ростовом-на-Дону, изъяли четверых детей, сообщает УСКР по волгоградскому региону.

"Дети изъяты из семьи и осмотрены медспециалистами. Пока их дальнейшая судьба не определена", - сказано в сообщении.

Было установлено, что семья воспитывала пятерых детей, четверо из которых являлись приемными. Один из них в возрасте четыре года пропал. В результате завели дело по факту убийства. Подозреваемыми стали опекуны.

Кроме того, фигурантами уголовного дела по факту халатности стали работники органов опеки, отдавшие детей в семью.

Напомним, мужчина и женщина в Морозовске украли трехлетнего мальчика. Сейчас подозреваемые арестованы.

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