В зале суда Ростова украинец-террорист потерял сознание из-за упадка сил

"Перед началом заседания обвиняемый упал в обморок. В суд была вызвана медицинская бригада, констатировали упадок сил", - отметила Катькало.
Следующее заседание по делу Артура Панова состоится в Северо-Кавказском окружном военном суде 23 мая в 10.00.
Ранее появилась ложная информация о том, что Панов умер в СИЗО Ростовской области от сердечной недостаточности.
В декабре 2015 года 19-летний житель Луганской области попал в ростовское СИЗО по подозрению в подготовке терактов в РФ. Свою причастность к предъявленным обвинениям Панов категорически отрицает в течение всего судебного процесса. О начале сухой голодовки обвиняемый объявил 3 мая, Панов требует выдать себя Украине в течение двух недель.