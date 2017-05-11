В зале суда Ростова украинец-террорист потерял сознание из-за упадка сил

В декабре 2015 года 19-летний житель Луганской области попал в ростовское СИЗО по подозрению в подготовке терактов в РФ. Свою причастность к предъявленным обвинениям Панов категорически отрицает в течение всего судебного процесса. О начале сухой голодовки обвиняемый объявил 3 мая, Панов требует выдать себя Украине в течение двух недель.