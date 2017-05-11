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В зале суда Ростова украинец-террорист потерял сознание из-за упадка сил

11 мая 2017, 14:20
В среду в зале заседания гражданин Украины Артур Панов, обвиняемый в подготовке терактов на территории России, упал в обморок, рассказала RostovGazeta пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алёна Катькало.

"Перед началом заседания обвиняемый упал в обморок. В суд была вызвана медицинская бригада, констатировали упадок сил", - отметила Катькало.

Следующее заседание по делу Артура Панова состоится в Северо-Кавказском окружном военном суде 23 мая в 10.00.

Ранее появилась ложная информация о том, что Панов умер в СИЗО Ростовской области от сердечной недостаточности.

В декабре 2015 года 19-летний житель Луганской области попал в ростовское СИЗО по подозрению в подготовке терактов в РФ. Свою причастность к предъявленным обвинениям Панов категорически отрицает в течение всего судебного процесса. О начале сухой голодовки обвиняемый объявил 3 мая, Панов требует выдать себя Украине в течение двух недель.

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