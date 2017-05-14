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Posted 14 мая 2017, 14:41

Published 14 мая 2017, 14:41

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Российский авторынок имел шанс занять пятое место в Европе

14 мая 2017, 14:41
По объему авторынка Россия по итогам минувшего месяца могла занять пятую строчку рейтинга Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), пишет ИА Regnum.

Так, наибольший объем авторынка у Германии, где в апреле было реализовано свыше 290,6 тысячи машин, что на 8,4%, чем за аналогичный период 2016 года. Французский авторынок сократился на 6%, однако это не помешало занять ему вторую строчку ретинга с показателем 171,8 тысячи проданных машин. На третьей позиции оказалась Италия с результатом в 160,3 тысячи автомобилей. Впрочем, падение авторынка в этой стране в апреле составило 4,6%.Четвертое место досталось Великобритании, несмотря на весьма существенное падение объемов продаж в 19,8%.

при этом, если бы в рейтинге учитывались показатели российского авторынка, наша страна могла бы занять в нем пятое место. Объем продаж в апреле в РФ превысил 119 тысяч автомобилей, что почти на 18 тысяч больше, чем в Испании.

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