Российский авторынок имел шанс занять пятое место в Европе

Posted 14 мая 2017, 14:41
Published 14 мая 2017, 14:41
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Так, наибольший объем авторынка у Германии, где в апреле было реализовано свыше 290,6 тысячи машин, что на 8,4%, чем за аналогичный период 2016 года. Французский авторынок сократился на 6%, однако это не помешало занять ему вторую строчку ретинга с показателем 171,8 тысячи проданных машин. На третьей позиции оказалась Италия с результатом в 160,3 тысячи автомобилей. Впрочем, падение авторынка в этой стране в апреле составило 4,6%.Четвертое место досталось Великобритании, несмотря на весьма существенное падение объемов продаж в 19,8%.
при этом, если бы в рейтинге учитывались показатели российского авторынка, наша страна могла бы занять в нем пятое место. Объем продаж в апреле в РФ превысил 119 тысяч автомобилей, что почти на 18 тысяч больше, чем в Испании.
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