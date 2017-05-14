Российский авторынок имел шанс занять пятое место в Европе

Так, наибольший объем авторынка у Германии, где в апреле было реализовано свыше 290,6 тысячи машин, что на 8,4%, чем за аналогичный период 2016 года. Французский авторынок сократился на 6%, однако это не помешало занять ему вторую строчку ретинга с показателем 171,8 тысячи проданных машин. На третьей позиции оказалась Италия с результатом в 160,3 тысячи автомобилей. Впрочем, падение авторынка в этой стране в апреле составило 4,6%.Четвертое место досталось Великобритании, несмотря на весьма существенное падение объемов продаж в 19,8%.