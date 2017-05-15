Ростовские фермеры оказались заложниками транснациональных компаний

В свою очередь Аналитик Антон Быков обозначил последствия это проблемы. «Зависимость влияет на себестоимость продукции и, как следствие, рентабельность производства». Быков привел в пример падение рубля в 2014-2015 году. «Оно взвинтило рублевые цены на семена, поставив перед производителями выбор: повышать себестоимость, закупая те же семена, или снижать свою эффективность, покупая менее качественные семена», - пояснил эксперт. С ним согласен советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. «Хорошо, что есть понимание того, что на импорте далеко не уедешь. Зависимость от курса валют и непонимание того, что есть в следующем году – это сложно», - считает советник.