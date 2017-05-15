Ростовские фермеры оказались заложниками транснациональных компаний

В этом году площадь сева сельхозкультур в России превысит 80 миллионов гектаров. Для этого потребуется более 10 миллионов тонн семенного материала. «И если в посевах зерновых и зернобобовых отечественные семена занимают доминирующее положение, то по остальным культурам зависимость от импорта составляет от 30 до 90 процентов», - сообщает издание «Бизнес-Вектор» данные по стране.
По словам ведущего аналитика компании «Аналитик-Сервис» Антона Быкова, в регионе семенной материал для пшеницы, ржи, гречихи и просо используется отечественный. Для остальных культур - кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы - закупаются иностранные семена.
Ситуация на рынке семян
Зависимость от импорта семян признал декан агрономического факультета Донского государственного аграрного университета Владимир Черненко. «Рынок заполонили заграничным семенным материалом. Материалы тех селекционных институтов, которые есть, не составляют конкуренции заграничным гибридам. Наша селекция, к сожалению, не дотягивает», - считает Черненко.
Директор компании «Семена Дона» Владимир Землянов, отмечает что на рынке появились крупные заграничные игроки только потому, что в России никто не занимался отраслью.
«Семена подсолнечника и кукурузы поставляются из-за границы. Производство этих семян - серьезное дело, никто сейчас этим не занимается, для этого должны быть образцы, наработки» - сказал Землянов.
Среди проблем в области селекции и производства семян депутат Законодательного собрания Ростовской области, член партии КПРФ Владимир Карпенко назвал отсутствие материально-технической базы, кадрового потенциала и нехватку земельных участков. «Это те проблемы, которые должны решаться властью», - считает депутат.
«Сейчас около 50% семян кукурузы производят транснациональные компании», - сказал депутат.
В свою очередь Аналитик Антон Быков обозначил последствия это проблемы. «Зависимость влияет на себестоимость продукции и, как следствие, рентабельность производства». Быков привел в пример падение рубля в 2014-2015 году. «Оно взвинтило рублевые цены на семена, поставив перед производителями выбор: повышать себестоимость, закупая те же семена, или снижать свою эффективность, покупая менее качественные семена», - пояснил эксперт. С ним согласен советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. «Хорошо, что есть понимание того, что на импорте далеко не уедешь. Зависимость от курса валют и непонимание того, что есть в следующем году – это сложно», - считает советник.
Поддержка государства
В том, что поддержка государства нужна селекционной науке, уверены все эксперты. Они предлагают разные варианты поддержки и называют принятые меры по развитию семеноводства недостаточными.
«Чтобы не происходило вытеснение российских производителей, государство должно поддерживать науку. Например, потребителям выдавать дотации, если они покупают отечественные семена», - предложил директор «Семян Дона» Владимир Землянов
Варианты государственно-частного партнерства предлагает рассмотреть советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш. «Например, институт выращивает семена, частные компании внедряют их в производство, обкатывают и получают урожай» - пояснил эксперт.
В Торгово-промышленной палате России считают, что отрасли нужна не только господдержка, но и доступные кредиты.
«Естественно всем бы хотелось рассчитывать не только на государственную поддержку, на деньги которые даются, там, по различным программам, но и рассчитывать на нормальную жизнь, как во всём мире принято, на банковский сектор», - заявил «Бизнес-Вектор» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Он добавил, что процентная ставка должна быть такой, которую бы смог принять сельхозпроизводитель.
К опыту других стран предлагает обратиться аналитик Антон Быков. Он считает, что отличным примером для России может стать Китай, который инициировал масштабную государственную программу развития. Он напомнил, что там решили наверстать отставание за счет покупки швейцарской группы компаний Syngenta — одного из лидеров по производству семян в мире. «Для решения проблемы в России ведутся переговоры по размещению предприятий по производству семян на российской территории», – сообщил Быков.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Владимир Карпенко рассказал, что существует программа «Стратегия развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Российской Федерации на период до 2020 года». «Реализация стратегии должна софинансироваться региональным бюджетом. О том, как она проходит на данный момент, я не знаю», - сообщил депутат. Он считает, что сейчас финансовых вливаний государства в производство семян недостаточно.
Согласно тексту документа стратегии, на весь период её реализации в России необходимо 370, 5 миллиарда рублей. Самая большая сумма - 213 миллиардов - должна пойти на развитие семеноводства, 132 миллиарда - на развитие селекции, 15,6 миллиарда - на переоснащение материально-технической базы, почти 9 миллиардов – на формирование генетических ресурсов.
Стратегия должна реализоваться в три этапа с 2011 по 2022. То есть, в 2017 году программа уже должна быть реализована примерно наполовину. Судя по тому, что проблема зависимости от импорта, остается острой, реализации стратегии недостаточно.
Зависимость от импорта семян остается значительной. Производителям семян все еще нужна государственная поддержка, решить проблему без финансовых вливаний нельзя. «Выращивание семян требует большого количества времени и денег. Не каждая организация позволит себе затратить пять-шесть или даже десять лет, чтобы вырастить хорошие семена», - подчеркивает советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.