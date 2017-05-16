Только одного незаконно арестованного бизнесмена выпустили из СИЗО Ростова

Posted 16 мая 2017, 12:11
Published 16 мая 2017, 12:11
Modified 11 сентября 2022, 08:39
Updated 11 сентября 2022, 08:39
«С момента запуска акции «Стоп Арест» мы выдали шесть предписаний в Ростовской области, для одного бизнесмена из Азова удалось изменить меру пресечения из-под стражи на домашний арест», – говорит региональный уполномоченный по правам предпринимателей.
По словам Дерезы, сейчас бизнесмен имеет возможность достроить дом, а дольщики – получить свои квартиры. Помещение предпринимателя в следственный изолятор Дереза оценивает, как попытку давления на бизнес. «Заключения под стражу – это крайний метод, который необходим для того, чтобы предприниматель не сбежал», – уверен он.
Сейчас в работе регионального уполномоченного около 10 заявлений от незаконно арестованных предпринимателей. В целом по России в адрес аппарата уполномоченного поступило 667 обращений, треть из них направлены для дальнейшей проработки в регионы.