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Posted 16 мая 2017, 12:11

Published 16 мая 2017, 12:11

Modified 11 сентября 2022, 08:39

Updated 11 сентября 2022, 08:39

Только одного незаконно арестованного бизнесмена выпустили из СИЗО Ростова

16 мая 2017, 12:11
Только одного предпринимателя, незаконно задержанного и арестованного в Ростовской области, удалось освободить, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Ростовской области Олег Дереза.

«С момента запуска акции «Стоп Арест» мы выдали шесть предписаний в Ростовской области, для одного бизнесмена из Азова удалось изменить меру пресечения из-под стражи на домашний арест», – говорит региональный уполномоченный по правам предпринимателей.

По словам Дерезы, сейчас бизнесмен имеет возможность достроить дом, а дольщики – получить свои квартиры. Помещение предпринимателя в следственный изолятор Дереза оценивает, как попытку давления на бизнес. «Заключения под стражу – это крайний метод, который необходим для того, чтобы предприниматель не сбежал», – уверен он.

Сейчас в работе регионального уполномоченного около 10 заявлений от незаконно арестованных предпринимателей. В целом по России в адрес аппарата уполномоченного поступило 667 обращений, треть из них направлены для дальнейшей проработки в регионы.

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