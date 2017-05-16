Только одного незаконно арестованного бизнесмена выпустили из СИЗО Ростова

По словам Дерезы, сейчас бизнесмен имеет возможность достроить дом, а дольщики – получить свои квартиры. Помещение предпринимателя в следственный изолятор Дереза оценивает, как попытку давления на бизнес. «Заключения под стражу – это крайний метод, который необходим для того, чтобы предприниматель не сбежал», – уверен он.