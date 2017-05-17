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Кургиняна отлучили от эфира федеральных телеканалов

17 мая 2017, 20:10
Скандально известный агитатор Сергей Кургинян, постоянно защищающий советскую власть, перестал появляться на политических передачах Первого канала и ВГТРК. Месяц назад он был постоянным гостем ток-шоу, идущих по федеральным каналам.

По информации издания «Новые известия», Кургинян стал завсегдатаем политических ток-шоу на ТВ после «крымской весны», когда он рьяно поддерживал официальную власть, выступая на митингах. В апреле 2017 года не проходило дня, чтобы Кургинян не участвовал в «Первой студии» на Первом канале, а также в «Поединке» и "Вечере с Владимиром Соловьевым" на Втором. Но после 21 апреля эфиры политических программ стали проходить без Кургиняна.

Журналисты обратили внимание на исчезновение скандального агитатора с телеэкрана и задали вопросы представителям Первого и Второго каналов. Там ответили, что Кургинян больше не значится в списках гостей на политические программы. Получить комментарий от самого Кургиняна не удалось - “абонент недоступен”.

Уход Кургиняна с федеральных каналов может быть связан со скандалом на съезде Всероссийского родительского собрания, который прошел в середине апреля. Тогда на Кургиняна обрушилась критика не только «вечно недовольной оппозиции», но и околокремлевских блогеров. Очень резко высказалась в адрес агитатора Кристина Потупчик, назвав его «изувером, садистом и убийцей».

На мероприятии Сергей Кургинян попытался выставить семью Никитиных жертвами произвола "ювенальной юстиции". Агитатор заявил, что попросит президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию и вернуть семье приемного ВИЧ-инфицированного ребенка, которого у Никитиных отобрали «злые государевы дяди». На самом деле Никитины из идеологических соображений отказались лечить больную девочку, которая нуждалась в антиретровирусной терапии. Ребенок не получал лечения и у него развился туберкулез. Только после долгих судебных тяжб больная девочка покинула семью, нахождение в которой грозило ребенку смертью, и смогла получить необходимое лечение от врачей.

Некомпетентность Кургиняна проявилась в том, считает источник, что он пытался защитить семью Никитиных, отказавшую больному ребенку в лечении.

#Желтые новости#Светлана Павлова
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