Кургиняна отлучили от эфира федеральных телеканалов

По информации издания «Новые известия», Кургинян стал завсегдатаем политических ток-шоу на ТВ после «крымской весны», когда он рьяно поддерживал официальную власть, выступая на митингах. В апреле 2017 года не проходило дня, чтобы Кургинян не участвовал в «Первой студии» на Первом канале, а также в «Поединке» и "Вечере с Владимиром Соловьевым" на Втором. Но после 21 апреля эфиры политических программ стали проходить без Кургиняна.