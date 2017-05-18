Хочу пробежать марафон. С чего начать?

Необязательно. На первых порах бегать можно в той одежде и обуви, какая у вас есть. Со временем вы поймете, что для вас наиболее удобно. Но все же опытные бегуны рекомендуют выбирать одежду из синтетики – она отводит влагу, когда вы потеете, и к тому же ветронепроницаема, в отличие от натуральных тканей. Кроссовки следует покупать беговые. Их цена может быть самой разной - практически в каждом бренде есть серия для бега. Главное, чтобы они были вам на полразмера больше. Если беговая обувь будет "впритык", последствия окажутся печальными: сбитые ногти на больших пальцах ног.