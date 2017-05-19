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Подделка ветпрепаратов на юге России сократилась за год

19 мая 2017, 09:18
Количество случаев выявления контрафактных препаратов сократилось с 18-20 в 2015 до 13 в 2016, об этом заявил старший государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям, Республике Калмыкия Алексей Вейшторт

"Количество случаев выявления контрафакта уменьшается. В 2015 году было 18-20 случаев, в 2016 -13 случаев реализации контрафактных лекарственных препаратов, изъято более девятисот упаковок лекарств. В этом году только два контрафактных выявления", - сказал Вейшторт.

Сокращение контрафакта специалист связал с тем, что дважды одно и то же лекарство, как правило, не выявляют. "Препарат, который выявили один раз, предприниматели во второй раз либо прячут, либо не закупают вовсе", - сообщил Вейшторт.

Предпринимателям он посоветовал изучать документацию, с которой поступают препараты, и маркировку лекарственных средств. "Первично несет ответственность владелец контрафактного препарата. Он будет наказан, в том чисел и тем, что ему придется изъять препарат из обращения", - сказал инспектор.

Вы сталкивались с подделкой ветпрепаратов?
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#Новости#Диана Юндина#Происшествия#Опросы
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