Подделка ветпрепаратов на юге России сократилась за год

"Количество случаев выявления контрафакта уменьшается. В 2015 году было 18-20 случаев, в 2016 -13 случаев реализации контрафактных лекарственных препаратов, изъято более девятисот упаковок лекарств. В этом году только два контрафактных выявления", - сказал Вейшторт.
Сокращение контрафакта специалист связал с тем, что дважды одно и то же лекарство, как правило, не выявляют. "Препарат, который выявили один раз, предприниматели во второй раз либо прячут, либо не закупают вовсе", - сообщил Вейшторт.
Предпринимателям он посоветовал изучать документацию, с которой поступают препараты, и маркировку лекарственных средств. "Первично несет ответственность владелец контрафактного препарата. Он будет наказан, в том чисел и тем, что ему придется изъять препарат из обращения", - сказал инспектор.