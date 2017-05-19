Заявки на госконтракт в Ростовской области похожи на ребусы – ФАС

Он добавил, что эти методы используются как вместе, так и по отдельности. "В конечном итоге подача заявки участниками усложняется, превращается в разгадывание головоломки, где требуется внимательность, сообразительность, логика. На первое место выходит не способность исполнителя построить объект с использованием материалов, которые соответствуют нормативным требованиям, а умение правильно расшифровать документацию заказчика. Большое количество заявок отклоняется в связи с совершением ошибок или при разгадывании ребусов, которые содержатся в документации", - сообщил эксперт.