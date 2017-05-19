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Заявки на госконтракт в Ростовской области похожи на ребусы – ФАС

19 мая 2017, 18:05
Большое количество заявок подрядчиков на госзаказы отклоняется в связи с совершении ошибок при разгадывании ребусов, которые содержатся в документации, об этом сообщил руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области Вадим Корнеев.

На региональном форуме "Госзаказ Ростовской области - 2017" он отметил, что управлением было рассмотрено больше семисот жалоб на региональных и муниципальных заказчиков.

"Самая распространенная жалоба связана с описанием объекта закупки. Остается только удивляться, насколько подробно можно описать характеристики гвоздей, электродов, досок, изоленты, когда можно просто ограничиться ссылкой на государственные стандарты", - отметил эксперт.

Среди методов искусственного сокращения конкуренции Корнеев назвал размещение проектной документации на каких-то облачных ресурсах, а не в единой сети, требование сертификатов качества, которые не являются обязательными на территории России, размещение заказа не в специальном отделе, а в других частях документации. "В таких случаях по странному стечению обстоятельств находят такую характеристику один или два участника", - сказал Корнеев.

Он добавил, что эти методы используются как вместе, так и по отдельности. "В конечном итоге подача заявки участниками усложняется, превращается в разгадывание головоломки, где требуется внимательность, сообразительность, логика. На первое место выходит не способность исполнителя построить объект с использованием материалов, которые соответствуют нормативным требованиям, а умение правильно расшифровать документацию заказчика. Большое количество заявок отклоняется в связи с совершением ошибок или при разгадывании ребусов, которые содержатся в документации", - сообщил эксперт.

Он попросил обратить внимание заказчиков на письмо ФАС от 1.07.2016, в котором говорится о незаконности подобных действий.

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