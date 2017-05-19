Житель Шахт получил 14 лет колонии за пособничество в убийстве

"Суд установил, что в 2015 году фигурант оказал содействие в убийстве знакомого, так как не хотел отдавать потерпевшему долг в размере 80 тысяч рублей. Далее осужденный на машине жертвы вывез тело в лес. После этого он украли из дома убитого имущество на 160 тысяч рублей", - говорится в публикации.