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Posted 19 мая 2017, 15:02

Published 19 мая 2017, 15:02

Modified 11 сентября 2022, 08:52

Updated 11 сентября 2022, 08:52

Житель Шахт получил 14 лет колонии за пособничество в убийстве

19 мая 2017, 15:02
В Ростовской области суд приговорил к 14,5 года заключения жителя Шахт за пособничество в убийстве знакомого, информирует в пятницу региональная прокуратура.

"Суд установил, что в 2015 году фигурант оказал содействие в убийстве знакомого, так как не хотел отдавать потерпевшему долг в размере 80 тысяч рублей. Далее осужденный на машине жертвы вывез тело в лес. После этого он украли из дома убитого имущество на 160 тысяч рублей", - говорится в публикации.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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