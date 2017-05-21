rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В части Ростова 2 недели ежедневно будут отключать свет

21 мая 2017, 12:50
В части Ростова-на-Дону в течение двух недель ежедневно будут проходить отключения электричества из-за техработ, информирует горадминистрация.

С 22 мая по 2 июня каждый день будут выключать свет на улицах Тарновского-Терлецкого, Севастопольская, Тульская, Ташкентская, Таганрогская, Автодорная, Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северокавказская, Стасова, Дачная, Тоннельная, Освобождения, Кооперативная, Павлодарская, Ленина, Артиллерийская, Книжная, Новостроевская, Украинская.

Также на этот период электричество будут отключать в переулках Ударников, Молочный, Хаперский, Донецкий, Игарский, Днепровский, Беломорский, Черноморский, Моисеенко, Госпитальный, Владивостокский.

Кроме того, 22 и 23 мая свет будут выключать на улицах Каратаева, Просторная.

С 22 по 25 мая каждый день электричества не будет на улицах Дранко, Мечникова и в переулке Халтуринском.

С 22 по 26 мая ежедневно света не будет на улицах Детская, Солидарности, Кржижанского, Алексея Береста, Бебеля, Воровского, Металлургическая, Смычки, Щербакова, Арефева, Конституционная, Курчатова, Молодежная, 12 Декабря, в переулках Гарибалди, Роговский, Равенства.

С 23 по 24 мая каждый день электричество будут выключать по улицам Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская, Чукотская.

Также 23 мая света не будет на улицах 11-я, 13-я, 15-я Линия, Первая Пролетарская, Листопадова.

Электричество выключат 22 мая по улицам Коммунаров, Кабардинская, Горсоветская, переулкам Шахтинский, Егорлыкский, Осетинский, Кавказский, проспекту Шолохова.

р1

У вас часто отключают свет?
#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Общество#Опросы
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00