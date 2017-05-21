В части Ростова 2 недели ежедневно будут отключать свет

С 22 мая по 2 июня каждый день будут выключать свет на улицах Тарновского-Терлецкого, Севастопольская, Тульская, Ташкентская, Таганрогская, Автодорная, Большевистская, Земельная, Таганрогская, Северокавказская, Стасова, Дачная, Тоннельная, Освобождения, Кооперативная, Павлодарская, Ленина, Артиллерийская, Книжная, Новостроевская, Украинская.
Также на этот период электричество будут отключать в переулках Ударников, Молочный, Хаперский, Донецкий, Игарский, Днепровский, Беломорский, Черноморский, Моисеенко, Госпитальный, Владивостокский.
Кроме того, 22 и 23 мая свет будут выключать на улицах Каратаева, Просторная.
С 22 по 25 мая каждый день электричества не будет на улицах Дранко, Мечникова и в переулке Халтуринском.
С 22 по 26 мая ежедневно света не будет на улицах Детская, Солидарности, Кржижанского, Алексея Береста, Бебеля, Воровского, Металлургическая, Смычки, Щербакова, Арефева, Конституционная, Курчатова, Молодежная, 12 Декабря, в переулках Гарибалди, Роговский, Равенства.
С 23 по 24 мая каждый день электричество будут выключать по улицам Акмолинская, Лесопарковая, Мечетинская, Петрозаводская, Чукотская.
Также 23 мая света не будет на улицах 11-я, 13-я, 15-я Линия, Первая Пролетарская, Листопадова.
Электричество выключат 22 мая по улицам Коммунаров, Кабардинская, Горсоветская, переулкам Шахтинский, Егорлыкский, Осетинский, Кавказский, проспекту Шолохова.
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