Пользователи пожаловались на сбои в работе "Сбербанк-онлайн"

Еще один пользователь утверждает: "Сначала мы боролись с запуском, который происходил далеко не с первого раза, т.е нужно было включать приложение раз 10 подряд, чтобы оно наконец запустилось. Теперь добавили отличный антивирус, который не дает приложению запуститься вообще. Что он там сканирует 30 минут, непонятно".