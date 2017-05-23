Пользователи пожаловались на сбои в работе "Сбербанк-онлайн"

Posted 23 мая 2017, 14:52
Published 23 мая 2017, 14:52
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"Перестало работать ни с того ни с сего, просто выдало ошибку, что у меня root-право, или неоригинальная прошивка", — пишет один из пользователей приложения.
По данным пользователей, проблема случилась после обновления приложения. "После последнего обновления приложение пишет, что есть root-доступ, урезал все возможности программы. До этого работало более-менее стабильно. При входе в приложение по два раза просил ввести пин. По отпечатку пальца аналогичная ситуация… С прошивкой ничего не делалось и не модифицировалось. Meizu mx6 РСТ (модель телефона – прим.ред.)", — говорит один из пользователей приложения.
Еще один пользователь утверждает: "Сначала мы боролись с запуском, который происходил далеко не с первого раза, т.е нужно было включать приложение раз 10 подряд, чтобы оно наконец запустилось. Теперь добавили отличный антивирус, который не дает приложению запуститься вообще. Что он там сканирует 30 минут, непонятно".
В пресс-службе банка отметили, что приложение работает в прежнем режиме как на Android, так и на IPhone. "Ошибка работы приложения могла возникнуть, если были скачаны приложения не из официального источника, или пользователь установил не заводскую операционную систему (получил root-доступ для Android), либо в телефоне вирус. Решить проблему можно, восстановив систему до заводских настроек", — говорит представитель пресс-службы банка. Специалисты техподдержки банка порекомендовали также удалить конфликтующие приложения.