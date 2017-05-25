Инвесторы уходят из Ростова из-за непредоставления земельных участков

Еще одна компания - AFD Group SA, которая инициировала создание централизованной системы по обращению с биологически опасными медицинскими отходами, "приземлилась" в Мясниковском районе вблизи города Ростова-на-Дону. Участок для "Сармата", который зашел с предложением в город еще в августе прошлого года, до сих пор не найден."Аналогичная ситуация складывается и в отношении компании "Элис Фэшн Рус". Эти проекты в конечном итоге не будут реализованы на территории города", - подчеркивает она.