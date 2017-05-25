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Инвесторы уходят из Ростова из-за непредоставления земельных участков

25 мая 2017, 09:17
Несколько инвесторов отказались от реализации своих инвестпроектов на территории города Ростова-на-Дону из-за проволочки с предоставлением подходящих под их инвестпроект земельных участков, отметили на городском заседании совета по инвестициям сразу несколько спикеров.

Участки либо не подходят инвесторам территориально, либо нет достаточной мощности в подключении к сетям.

"Мы сами создаем эти проблемы. Компания "Амадон" выступила с проектом расширения производства мюзле, но наши действия по подбору земли не позволили им выбрать подходящий участок, и инвестор переместился в Аксайский район", - отмечает глава департамента экономики города Светлана Камбулова.

Еще одна компания - AFD Group SA, которая инициировала создание централизованной системы по обращению с биологически опасными медицинскими отходами, "приземлилась" в Мясниковском районе вблизи города Ростова-на-Дону. Участок для "Сармата", который зашел с предложением в город еще в августе прошлого года, до сих пор не найден."Аналогичная ситуация складывается и в отношении компании "Элис Фэшн Рус". Эти проекты в конечном итоге не будут реализованы на территории города", - подчеркивает она.

Рассмотреть возможность упрощения процедуры предоставления земельного участка инвестору в аренду до начала его производственной деятельности предложил глава администрации Советского района города Олег Свистунов. По его словам, в текущем году еще один инвестор готов переместить свое производство за пределы города – в примыкающий к Ростову Мясниковский район. При этом, по словам Свистунова, в Советском районе в части промышленной зоны остается еще много неосвоенных земель.

Среди прочих причин, почему инвесторы покидают город, глава агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков назвал налогообложение, которое в пригороде традиционно в разы ниже.

А вы построили бы свой бизнес в Ростове?
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#Новости#Юлия Ликарчук#Экономика#Опросы
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