Ростовчане смогут путешествовать на настоящем паровозе прошлого века

Как обещают организаторы экскурсии, паровоз, на котором состоится путешествие, настоящий, с гудком и паром.
"Наши паровозы приводят в восторг не только детишек, но и взрослых", - заявляют организаторы мероприятия.
Участники тура на паровозе отправятся в Музей железнодорожной техники СКЖД. Коллекция из 60 единиц подвижного состава, собранная в этом музее, считается одной из самых богатых в России. На обратном пути паровоз провезет ростовчан и гостей региона вокруг западной части Ростова-на-Дону. Отправляется поезд с Пригородного железнодорожного вокзала, а прибывает на станцию Ростов-Берег.
Трехчасовой тур пройдет всего три раза за лето: 10 июня, 22 июля и 27 августа, однако для организованных групп могут быть назначены дополнительные даты.
Цена билета для взрослых – 1100 рублей, для детей до 13 лет – 900 рублей, до трех лет – бесплатно.
Кроме тура "Паровозная прогулка", компания "РЖД Тур" 15 июля организовывает однодневный тур под названием "Чеховский Таганрог". Участники тура отправятся на паровозе с Пригородного железнодорожного вокзала до станции Таганрог II – на родину Антона Чехова. В пути, во время автобусной обзорной экскурсии, участникам покажут главные достопримечательности Таганрога, музей "Лавка Чеховых" и другие памятные места, связанные с жизнью и творчеством великого писателя.
Тем, кто хочет узнать больше об истории родного края и донского казачества, приглянется тур "Казачьи традиции", запланированный на 23 сентября. На старинном паровозе участники отправятся из Ростова в Новочеркасск, где можно будет посетить знаменитый Атаманский дворец и Музей истории Донского казачества. В рамках тура, помимо Новочеркасска, путешественники посетят и станицу Старочеркасскую, где до сих пор сохранились типичные жилища казаков – курени.
У жителей Ростова-на-Дону, а также гостей области, появилась уникальная возможность – отправиться в путешествие на настоящем паровозе, увидеть коллекцию уникальной железнодорожной техники, сохранившейся в единичном экземпляре, побывать на родине великого писателя Антона Чехова или посетить Атаманский дворец.