Ростовчане смогут путешествовать на настоящем паровозе прошлого века

Тем, кто хочет узнать больше об истории родного края и донского казачества, приглянется тур "Казачьи традиции", запланированный на 23 сентября. На старинном паровозе участники отправятся из Ростова в Новочеркасск, где можно будет посетить знаменитый Атаманский дворец и Музей истории Донского казачества. В рамках тура, помимо Новочеркасска, путешественники посетят и станицу Старочеркасскую, где до сих пор сохранились типичные жилища казаков – курени.