В Ростове неизвестный сбил собаку, переходившую дорогу на зеленый свет

"Мы остановились на красный свет, но водитель Kia даже не подумал притормозить на запрещающий сигнал, в итоге сбил дворнягу, переходившую дорогу с соблюдением ПДД", - сообщили очевидцы, на видеорегистратор которых попало происшествие.