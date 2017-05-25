В Ростове неизвестный сбил собаку, переходившую дорогу на зеленый свет

Posted 25 мая 2017, 08:58
Published 25 мая 2017, 08:58
Modified 11 сентября 2022, 08:59
Updated 11 сентября 2022, 08:59
"Мы остановились на красный свет, но водитель Kia даже не подумал притормозить на запрещающий сигнал, в итоге сбил дворнягу, переходившую дорогу с соблюдением ПДД", - сообщили очевидцы, на видеорегистратор которых попало происшествие.
Очевидцы пытались пристроить собаку в какую-нибудь ветклинику, но в это время они уже не работали.
Отмечается, что собака выжила и даже начала ходить спустя какое-то время.
р3