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Posted 25 мая 2017, 08:58

Published 25 мая 2017, 08:58

Modified 11 сентября 2022, 08:59

Updated 11 сентября 2022, 08:59

В Ростове неизвестный сбил собаку, переходившую дорогу на зеленый свет

25 мая 2017, 08:58
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил собаку, переходившую на зеленый свет пешеходный переход по Портовой, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Мы остановились на красный свет, но водитель Kia даже не подумал притормозить на запрещающий сигнал, в итоге сбил дворнягу, переходившую дорогу с соблюдением ПДД", - сообщили очевидцы, на видеорегистратор которых попало происшествие.

Очевидцы пытались пристроить собаку в какую-нибудь ветклинику, но в это время они уже не работали.

Отмечается, что собака выжила и даже начала ходить спустя какое-то время.

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