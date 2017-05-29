rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Эксперт раскритиковал тренинговый центр "Игра жизни" в Ростове

29 мая 2017, 15:49
Специалист по деструктивным культам и тренингам Александр Невеев подверг критике работающий в Ростове-на-Дону тренинговый центр "Игра жизни".

Представители центра заявили, что это мнение ошибочно.

Тренинговые центры "Игры жизни" есть в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Воронеже и Астрахани. Центр проводит тренинги по проектированию, моделированию и реализации жизненных целей, имеет специальные программы для детей и руководителей. В сети интернет распространены противоречивые отзывы о них.

"Когда я изучал те методы, которые применялись коммерческой организацией Lifespring, то с моей точки зрения, как психолога, эти методы в достаточной степени походили на то, о чем рассказывали люди, которые остались недовольны тренингом "Игра жизни", - говорит Невеев.

На тренингах организаторы Lifespring вводили присутствующих в стрессовое состояние, после участия в них требовалась психиатрическая реабилитация, часть участников довели до самоубийства.

У Невеева давний конфликт с тренинговым центром "Игра жизни". Годом ранее совместно со съемочной группой одного из телеканалов они ворвались в помещение тренингового центра в одном из городов, стали вести себя так, как предположительно ведут себя участники данных тренингов.

Представитель тренингового центра, которая присутствовала на семинаре и назвалась защитником компании в суде, опровергла эти заявления. По ее словам, то, что центр - не секта, постановил суд.

Ранее в арбитражных судах различных инстанций рассматривались дела по искам тренингового центра "Игра жизни" к телеканалам Волгограда и Астрахани. Компания просила признать, что о ней распространили информацию, которая "не соответствует действительности и порочит ее деловую репутацию", но позже от исковых требований отказалась.

Представитель тренингового центра "Игра жизни" на семинаре в Ростове попросила Невеева объяснить его позицию. "Было бы странно, если бы они признали, что они шарлатаны. А так к какой секте не приди, реакция всегда одна и та же", - сказал эксперт.

Посещение таких тренингов, по мнению Невеева, сопровождает "разрушение отношений в семье, когда или вся семья оказывается на тренинге, или все ее члены становятся врагами, которые мешают добиваться результатов".

Были ли вы на тренингах "Игры жизни"?
Материалы по теме
Для организации "групп смерти" достаточно трех человек – экспертПсихологи не верят в поимку организаторов "групп смерти"
#Новости#Юлия Ликарчук#Общество#Видео#Опросы
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Подробности гибели женщины из-за падения дерева назвали в Ростовской области
Сегодня, 09:35
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00