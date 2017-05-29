Эксперт раскритиковал тренинговый центр "Игра жизни" в Ростове

Представители центра заявили, что это мнение ошибочно.
Тренинговые центры "Игры жизни" есть в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саратове, Воронеже и Астрахани. Центр проводит тренинги по проектированию, моделированию и реализации жизненных целей, имеет специальные программы для детей и руководителей. В сети интернет распространены противоречивые отзывы о них.
"Когда я изучал те методы, которые применялись коммерческой организацией Lifespring, то с моей точки зрения, как психолога, эти методы в достаточной степени походили на то, о чем рассказывали люди, которые остались недовольны тренингом "Игра жизни", - говорит Невеев.
На тренингах организаторы Lifespring вводили присутствующих в стрессовое состояние, после участия в них требовалась психиатрическая реабилитация, часть участников довели до самоубийства.
У Невеева давний конфликт с тренинговым центром "Игра жизни". Годом ранее совместно со съемочной группой одного из телеканалов они ворвались в помещение тренингового центра в одном из городов, стали вести себя так, как предположительно ведут себя участники данных тренингов.
Представитель тренингового центра, которая присутствовала на семинаре и назвалась защитником компании в суде, опровергла эти заявления. По ее словам, то, что центр - не секта, постановил суд.
Ранее в арбитражных судах различных инстанций рассматривались дела по искам тренингового центра "Игра жизни" к телеканалам Волгограда и Астрахани. Компания просила признать, что о ней распространили информацию, которая "не соответствует действительности и порочит ее деловую репутацию", но позже от исковых требований отказалась.
Представитель тренингового центра "Игра жизни" на семинаре в Ростове попросила Невеева объяснить его позицию. "Было бы странно, если бы они признали, что они шарлатаны. А так к какой секте не приди, реакция всегда одна и та же", - сказал эксперт.
Посещение таких тренингов, по мнению Невеева, сопровождает "разрушение отношений в семье, когда или вся семья оказывается на тренинге, или все ее члены становятся врагами, которые мешают добиваться результатов".