Эксперт раскритиковал тренинговый центр "Игра жизни" в Ростове

Представитель тренингового центра "Игра жизни" на семинаре в Ростове попросила Невеева объяснить его позицию. "Было бы странно, если бы они признали, что они шарлатаны. А так к какой секте не приди, реакция всегда одна и та же", - сказал эксперт.