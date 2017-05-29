Строительные компании в Ростовской области сократили ввод жилья на 5,4%

Это на 4,8% больше, чем было введено в эксплуатацию жилой недвижимости за аналогичный период 2016 года. В общей сложности за этот период было построено свыше 7 тысяч квартир. При этом доля индивидуального жилого строительства в общем объеме составила 66,3%. Так, индивидуальными застройщиками было построено 387,5 тысячи квадратных метров недвижимости, что на 11% превышает прошлогодний показатель.