Строительные компании в Ростовской области сократили ввод жилья на 5,4%

Posted 29 мая 2017, 10:20
Published 29 мая 2017, 10:20
Modified 11 сентября 2022, 08:46
Updated 11 сентября 2022, 08:46
Это на 4,8% больше, чем было введено в эксплуатацию жилой недвижимости за аналогичный период 2016 года. В общей сложности за этот период было построено свыше 7 тысяч квартир. При этом доля индивидуального жилого строительства в общем объеме составила 66,3%. Так, индивидуальными застройщиками было построено 387,5 тысячи квадратных метров недвижимости, что на 11% превышает прошлогодний показатель.
Строительные компании, напротив, снизили темпы работы. "С января по май ими было сдано 196,7 тысяч квадратных метров квартир, что меньше на 5,4%, чем за четыре месяца 2016 года", - отмечается в сообщении Ростовстата.