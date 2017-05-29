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Posted 29 мая 2017, 10:20

Published 29 мая 2017, 10:20

Modified 11 сентября 2022, 08:46

Updated 11 сентября 2022, 08:46

Строительные компании в Ростовской области сократили ввод жилья на 5,4%

29 мая 2017, 10:20
В Ростовской области за четыре месяца текущего года частными застройщиками и строительными компаниями было введено в эксплуатацию 584,2 тысячи квадратных метров жилья, сообщает Ростовстат.

Это на 4,8% больше, чем было введено в эксплуатацию жилой недвижимости за аналогичный период 2016 года. В общей сложности за этот период было построено свыше 7 тысяч квартир. При этом доля индивидуального жилого строительства в общем объеме составила 66,3%. Так, индивидуальными застройщиками было построено 387,5 тысячи квадратных метров недвижимости, что на 11% превышает прошлогодний показатель.

Строительные компании, напротив, снизили темпы работы. "С января по май ими было сдано 196,7 тысяч квадратных метров квартир, что меньше на 5,4%, чем за четыре месяца 2016 года", - отмечается в сообщении Ростовстата.

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