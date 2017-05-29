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​Святой источник открыли после реконструкции в Ботаническом саду Ростова

29 мая 2017, 11:01
Источник Святого Серафима Саровского открыли после реконструкции в Ботаническом саду города Ростова-на-Дону, передает корреспондент RostovGazeta с открытия святыни.

Ранее он находился в упадочном состоянии. Сейчас в нем можно купаться, но воду из него лучше не пить.

"С химической точки зрения могу сказать, что здесь есть все для того, чтобы поправлять свое здоровье, но постоянно использовать в быту эту воду нельзя: жесткость повышена, минерализация повышена, но в лечебных целях можно", - говорит директор института наук о земле Андрей Кузнецов.

Для полноценного открытия восстановленной чаши бассейна ректор ЮФУ Марина Боровская предложила в него кого-нибудь окунуть.

Еще один исторический для города Ростова-на-Дону источник у Богатяновского спуска в скором времени тоже может закрыться на ремонт. Частный инвестор готов вложить собственные средства в его реконструкцию, но власти пока не дали разрешение на строительство.

#Лия Подымова#Видео
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