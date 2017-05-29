​Святой источник открыли после реконструкции в Ботаническом саду Ростова

"С химической точки зрения могу сказать, что здесь есть все для того, чтобы поправлять свое здоровье, но постоянно использовать в быту эту воду нельзя: жесткость повышена, минерализация повышена, но в лечебных целях можно", - говорит директор института наук о земле Андрей Кузнецов.