В Азов прибудет флотилия из восстановленных военных кораблей

Posted 29 мая 2017, 12:15
Published 29 мая 2017, 12:15
Modified 11 сентября 2022, 08:40
Updated 11 сентября 2022, 08:40
"В порту остановятся бронекатер образца 1938 года и катер-тральщик "Туапсе". Длина их маршрута составляет две тысячи километров", - говорится в публикации.
Отмечается, что корабли плывут от Тольятти до Керчи. По пути они делают остановки в портовых городах.Участники экспедиции будут одеты в точные копии обмундирования образца времен ВОВ.
Мероприятия состоятся 4 и 5 июня.
При этом на борту бронекатера есть музей.
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