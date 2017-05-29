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Posted 29 мая 2017, 12:15

Published 29 мая 2017, 12:15

Modified 11 сентября 2022, 08:40

Updated 11 сентября 2022, 08:40

В Азов прибудет флотилия из восстановленных военных кораблей

29 мая 2017, 12:15
В Азове Ростовской области появится флотилия из восстановленных военных кораблей в рамках патриотической акции "По волнам памяти", информирует в понедельник горадминистрация.

"В порту остановятся бронекатер образца 1938 года и катер-тральщик "Туапсе". Длина их маршрута составляет две тысячи километров", - говорится в публикации.

Отмечается, что корабли плывут от Тольятти до Керчи. По пути они делают остановки в портовых городах.Участники экспедиции будут одеты в точные копии обмундирования образца времен ВОВ.

Мероприятия состоятся 4 и 5 июня.

При этом на борту бронекатера есть музей.

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